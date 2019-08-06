Начальника отдела МЧС заподозрили в получении еще одной крупной взятки

СК завел уголовное дело против сотрудника главка МЧС по Саратовской области. Ранее его заподозрили в получении взятки на сумму более трех миллионов рублей. Областное СУСК заявило о новом деле о получении взятки на 1,4 миллиона рублей, передает во вторник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с ноября 2011 года по апрель 2019 года сотрудник МЧС через посредников получил взяток на 3,3 миллиона рублей от филиала оператора сотовой связи. После получения очередного транша на сумму 95 тысяч рублей сотрудники УФСБ задержали подозреваемого, это случилось в апреле.

По данным следователей, с марта 2009 года подозреваемый за 10 лет получил от оператора взяток на 1,4 миллиона рублей. Как и в первом деле, взятка предназначалась за отказ от демонтажа оборудования сотовой связи со здания главка МЧС.

В сообщении сказано, что против сотрудника ГУМЧС возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупной размере».

«Подозреваемый уже является фигурантом уголовного дела… по факту о получения им взятки за аналогичные действия в сумме свыше 3,3 миллиона рублей от других операторов сотовой связи», — сказано в сообщении.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.