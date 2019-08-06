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США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion
12:39   6 Августа 2019
Весь мир

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

Американский министр обороны Марк Эспер во вторник, 6 августа, по пути в Токио заявил, что США не отреагируют «слишком остро» на серию ракетных пусков КНДР. По его словам, важно сохранить возможность для дипломатии.

«Главное — оставить открытой дверь для дипломатии», — сказал Марк Эспер.

Вашингтон не отреагирует «слишком остро» на ракетные пуски северокорейской стороны, но США следят за действиями Пхеньяна, продолжил министр. Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник, 6 августа, запустила «неопознанные снаряды». Пуски, по данным Сеула, прошли из провинции Хванхэ-Намдо.

Глава Пентагона отметил, Пхеньян запустил баллистические ракеты малой дальности. Марк Эспер добавил, что обсудит случившееся с японскими и южнокорейскими коллегами во время визита в Токио и Сеул.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #пентагон #кндр #ракетные пуски

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