США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР
Американский министр обороны Марк Эспер во вторник, 6 августа, по пути в Токио заявил, что США не отреагируют «слишком остро» на серию ракетных пусков КНДР. По его словам, важно сохранить возможность для дипломатии.
«Главное — оставить открытой дверь для дипломатии», — сказал Марк Эспер.
Вашингтон не отреагирует «слишком остро» на ракетные пуски северокорейской стороны, но США следят за действиями Пхеньяна, продолжил министр. Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник, 6 августа, запустила «неопознанные снаряды». Пуски, по данным Сеула, прошли из провинции Хванхэ-Намдо.
Глава Пентагона отметил, Пхеньян запустил баллистические ракеты малой дальности. Марк Эспер добавил, что обсудит случившееся с японскими и южнокорейскими коллегами во время визита в Токио и Сеул.
Great conversation with our traveling press on the way to Japan! pic.twitter.com/nrwDeTViLh— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 6 августа 2019 г.