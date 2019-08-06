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12:43   6 Августа 2019
Россия

Патриарх Кирилл направил Трампу письмо с соболезнованиями из-за массовых расстрелов

Патриарх Кирилл направил Трампу письмо с соболезнованиями из-за массовых расстрелов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправил американскому президенту Дональду Трампу письмо с соболезнованиями в связи со стрельбой в трех городах США 4 августа. Его опубликовали на официальном сайте Русской православной церкви 6 августа.

В письме указано, что патриарх «с болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан». Он соболезнует всем, кого коснулись эти инциденты, и желает скорейшего исцеления раненым.

«Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем», — подчеркивается в публикации.

Патриарх Кирилл направил Трампу письмо с соболезнованиями из-за массовых расстрелов

4 августа на территории Соединенных штатов произошла стрельба в Дейтоне, штат Огайо, в парке Чикаго и супермаркете Эль-Пасо в штате Техас. Есть погибшие, много людей пострадало.

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Автор: Анна Манц
#сша #стрельба #трамп #патриарх кирилл #рпц

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