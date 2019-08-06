Губернатор назвал минимальными последствия взрывов на складе у Ачинска

Последствия для населенных пунктов, пострадавших от взрывов на военном складе в Ачинском районе, минимальны, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что в самом поселке Каменка, расположенном рядом с арсеналом, во многих домах вылетели окна и пострадали двери. Как показал мониторинг с воздуха, также в поселке сгорело несколько небольших деревянных домов. Серьезных масштабных разрушений не зафиксировано, Каменка не стерта с лица земли, подчеркнул Усс.

Представители власти оценят размер ущерба после того, как саперы закончат свою работу - в Ачинск решено привлечь 70 специалистов. В настоящее время периметр арсенала еще дымится.

Ранее во вторник сообщалось, что пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован. Вертолеты проливают территорию.

Возгорание на складе произошло накануне, 5 августа. Пострадали 12 человек.

Минобороны сообщило, что предварительной причиной инцидента является человеческий фактор.