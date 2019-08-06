Сбившему насмерть девочку из России гражданину Туниса грозит всего два месяца тюрьмы

В тунисском курортном городе Монастире погибла 14-летняя россиянка, приехавшая отдыхать вместе с родителями и братьями. Ее на пешеходном переходе сбила машина.

Как передает телеканал «360», трагедия произошла еще в начале июня. Девочка переходила дорогу по «зебре», когда внезапно вылетела белая Audi и сбила ребенка. Как утверждает мать подростка, удар был такой силы, что ее дочь пролетела 23 метра. Врачам не удалось спасти жизнь юной россиянки. Со слов родительницы, водитель Audi был пьян.

Начальник местной полиции лично заверил убитых горем родителей в том, что виновнику грозит не менее 15 лет лишения свободы за убийство ребенка. Однако позднее помощница одного из адвокатов сообщила потерявшим дочь россиянам, что гражданин Туниса может отделаться штрафом и двумя месяцами тюрьмы, так как коррумпированность системы правосудия в стране крайне высокая.

С таким предположением согласен эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Зависит от влияния того, кто сбил. Действительно, силовые структуры в этой стране могут зависеть от коррупционной составляющей. Это исключать нельзя. Власти защищают своего гражданина», — сказал Балмасов в комментарии «Политике Сегодня».

В то же время он обратил внимание, что для Туниса туристы составляют важную часть экономики.

«Если виновник не понесет никакого наказания, это может отпугнуть туристов. Судя по всему, в интересах Туниса принять «соломоново решение», — добавил Балмасов.

После теракта в июне 2015 года, когда террористы расстреляли 38 человек на пляже курортного города Сус, в числе других погибла жительница Москвы, поток желающих отдохнуть в этой стране россиян упал на 50–70%. Однако сейчас туристы из России находятся на втором месте среди всех отдыхающих в Тунисе иностранцев.

Балмасов считает, что граждане РФ едут в Тунис, рискуя своей жизнью, потому что не знают об опасной ситуации в стране.

«С некоторыми людьми общаешься, кто едет в Тунис отдыхать, я всегда стараюсь напоминать о терактах. Люди даже не знают, что в 2015 году террорист напал на отель и расстрелял туристов. Что погибла наша соотечественница. Поэтому едут туда из-за низкой информированности и низких цен на отдых. С одной стороны людей можно понять. Но с другой, нужно соотносить стоимость курорта с мерами безопасности», — заключил Балмасов.

Очередные теракты произошли в Тунисе в конце июня. В результате двух взрывов погиб один полицейский, пострадали девять человек, в том числе мирные жители. В начале июля смертник подорвал себя в столице страны. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация ИГ. Кроме того, ее боевики опубликовали ролик, в котором призывают к терактам в туристических зонах страны.

В Совете Федерации РФ посоветовали россиянам не рисковать, отправляясь в северную Африку, отдав предпочтение курортам в более безопасных странах.