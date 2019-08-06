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12:19   6 Августа 2019
Россия

Роспотребнадзор рассказал, чем опасен отдых в тропических странах

Роспотребнадзор рассказал, чем опасен отдых в тропических странах

Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте перечень советов российским туристам и разъяснил опасности отдыха в тропических странах. 

Инфекционные и паразитарные заболевания имеют широкое распространение в странах Африки, Евразии, Южной Америки и Океании, заявило ведомство. Поэтому россиянам рекомендуется вакцинироваться от брюшного тифа и малярии, а также желтой лихорадки. Кроме этого, необходимо подобрать профилактические препараты. Также Роспотребнадзор предупреждает, что контактировать с местными животными, насекомыми, а также купаться в местных водоемах может быть небезопасно. 

Помимо заболеваний есть и другая опасность для туристов — можно стать жертвой активизирующихся в Африке террористов. К таким странам относятся Ливия и Алжир. Поэтому Роспотребнадзор не рекомендует ездить туда на отдых. 

Ранее Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине после теракта в Тунисе.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #политика #общество

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