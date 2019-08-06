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12:12   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

Абхазский глава Рауль Хаджимба хочет поговорить с российским президентом Владимиром Путиным насчет восстановления воздушной гавани в городе Сухум. Об этом он рассказал в беседе с Абхазской государственной телерадиокомпанией 6 августа.

Лидеры в скором времени встретятся в Сочи, именно тогда Хаджимба намерен поднять этот вопрос. Помимо этого, стороны обсудят «важные вопросы экономического, финансового положения страны».

«Сейчас мы заняты подготовкой необходимой документации [по восстановлению сухумского аэропорта], привлечением спонсора, он не отказывается», — сказал глава Абхазии.

Воздушная гавань находится в 18 километрах от Сухум. Она проработала с 1960-х годов по 1993 год. В летнее время аэропорт имел пропускную способность до пяти тысяч пассажиров в сутки, а взлетно-посадочная полоса способна принимать практически все типы гражданских самолетов.

Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

Решение о восстановлении власти Абхазии приняли в конце июля. Аэропорту придали статус совместного базирования и присвоили международный код. Однако в министерство иностранных дел Грузии заявили, что такое решение противоречит правилам Международной организации гражданской авиации и грузинским законам.

В 2008 году Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые добивались независимости от Грузии. Москва неоднократно подчеркивала, что такой шаг отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Тбилиси же отказывается признавать независимость республик.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #аэропорт #абхазия #хаджимба #сухуми

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