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США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion
12:11   6 Августа 2019
Весь мир

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

Американская подводная лодка USS Grunion типа «Гато» времен Второй мировой войны затонула 30 июля 1942 года у острова Кыска, предположительно в результате циркуляции собственной торпеды. Остов подлодки обнаружили в 2007 году. Исследователи проекта Lost 52 Project разыскали в Тихом океане носовую часть затонувшей субмарины.

По информации «Царьград», в 1942 году подводная лодка отправилась в первый военный патруль на Алеутские острова и потопила два японских сторожевых корабля. USS Grunion с 70 моряками на борту сообщила об усилении противолодочной обороны противника и получила приказ идти на базу Датч-Харбор, но пропала навсегда. 

Сейчас исследователи с помощью глубоководных аппаратов нашли носовую часть подлодки, которая лежит на вулканическом склоне на морском дне на глубине 820 метров. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #общество #аляска #подлодка

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