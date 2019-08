США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

Американская подводная лодка USS Grunion типа «Гато» времен Второй мировой войны затонула 30 июля 1942 года у острова Кыска, предположительно в результате циркуляции собственной торпеды. Остов подлодки обнаружили в 2007 году. Исследователи проекта Lost 52 Project разыскали в Тихом океане носовую часть затонувшей субмарины.

По информации «Царьград», в 1942 году подводная лодка отправилась в первый военный патруль на Алеутские острова и потопила два японских сторожевых корабля. USS Grunion с 70 моряками на борту сообщила об усилении противолодочной обороны противника и получила приказ идти на базу Датч-Харбор, но пропала навсегда.

Сейчас исследователи с помощью глубоководных аппаратов нашли носовую часть подлодки, которая лежит на вулканическом склоне на морском дне на глубине 820 метров.

After 77 years, the bow of the WWII-era sub USS Grunion (SS 216) has been discovered. The sub was conducting her first war-time patrol near the Aleutian Islands in Alaska when she was ordered to port on July 30, 1942, but was never heard from again.https://t.co/W7HyDtmBKQ