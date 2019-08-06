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12:49   6 Августа 2019
Россия

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Российский телеканал «Дождь» подконтролен Госдепу США  и не отрицает сотрудничества — это подтверждает рассекреченный отчет Госдепартамента, где «Дождь» называется аффилированным СМИ американского госагентства BBG.

В отчете агенства по глобальным медиа Госдепартамента США за 2013 год говорится об аффилированности «Дождя» с госагентством BBG, контролирующим либеральные издания «Радио Свобода» и «Голос Америки», также вещающие на территории России.

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Прямого подтверждения о финансировании телеканала американскими госструктурами нет  — в отчете написано, что официально они не связаны, а потому финансовые «следы» найти невозможно. Тем не менее, в документе неоднократно сказано об «аффилированности» телеканала госагентству BBG.

«OSD (подразделение BBG.  — прим. ред.) has another affiliate-relationship with Dozhd, a liberal news and arts channel available on cable and satellite», — сказано в документе Госдепартамента.

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

 Журналисты RT попросили редакцию «Дождя» подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную в государственном отчете за 2013 год, с которого накануне был снят гриф «только для служебного пользования». Соответствующий документ они также направили в редакцию телеканала.

В ответ на запрос корреспондентов администрация телеканала заявила, что «Дождь» якобы не располагает «никакими подтверждениями кроме присланного документа», что является управляемым американским госагентством СМИ. Таким образом, в своем ответе телеканал полностью признал информацию в отчете американского Госдепартамента правдивой — документ подтверждает, что «Дождь» с 2013 года является управляемым госструктурой США СМИ, действующим в России.

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Напомним, ранее сайт «Радио Свобода» — еще одно контролируемое американским BBG СМИ, опубликовал материал, оправдывающий растление несовершеннолетних. «Эксперт» издания защищал активиста движения «Весна», подозреваемого в интимных отношениях с подростком.

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #весь мир ##дождь #госдеп

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