Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Российский телеканал «Дождь» подконтролен Госдепу США и не отрицает сотрудничества — это подтверждает рассекреченный отчет Госдепартамента, где «Дождь» называется аффилированным СМИ американского госагентства BBG.

В отчете агенства по глобальным медиа Госдепартамента США за 2013 год говорится об аффилированности «Дождя» с госагентством BBG, контролирующим либеральные издания «Радио Свобода» и «Голос Америки», также вещающие на территории России.

Прямого подтверждения о финансировании телеканала американскими госструктурами нет — в отчете написано, что официально они не связаны, а потому финансовые «следы» найти невозможно. Тем не менее, в документе неоднократно сказано об «аффилированности» телеканала госагентству BBG.

«OSD (подразделение BBG. — прим. ред.) has another affiliate-relationship with Dozhd, a liberal news and arts channel available on cable and satellite», — сказано в документе Госдепартамента.