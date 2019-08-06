Китай напомнил о последствиях решения Минфина США

США, признав Китай валютным манипулятором, спровоцирует потрясения на финансовом рынке и воспрепятствует таким решением восстановлению мировой экономики. Об этом 6 августа говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая.

«Это не только самым серьезным образом подорвет международный финансовый порядок, приведет к потрясениям на финансовом рынке, но также создаст огромные препятствия для восстановления международной торговли и мировой экономики», — предупредил китайский ЦБ.

Ранее американский лидер Дональд Трамп 1 августа заявил, что США намерены с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Народный банк Китая из-за этого опустил курс юаня к доллару до минимума. Минфин позднее заявил, что Китай манипулирует валютой, обратившись в ВТО. Затем глава Народного банка Китая И Ган сказал, что волатильность курса китайской валюты связана с внешними факторами и не является инструментом реагирования на торговый конфликт США.