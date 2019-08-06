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Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске

Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске

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Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

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 Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

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США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion
11:52   6 Августа 2019
Весь мир

Китай напомнил о последствиях решения Минфина США

Китай напомнил о последствиях решения Минфина США

США, признав Китай валютным манипулятором, спровоцирует потрясения на финансовом рынке и воспрепятствует таким решением восстановлению мировой экономики. Об этом 6 августа говорится в заявлении Народного банка (ЦБ) Китая. 

«Это не только самым серьезным образом подорвет международный финансовый порядок, приведет к потрясениям на финансовом рынке, но также создаст огромные препятствия для восстановления международной торговли и мировой экономики», — предупредил китайский ЦБ. 

Ранее американский лидер Дональд Трамп 1 августа заявил, что США намерены с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 миллиардов долларов. Народный банк Китая из-за этого опустил курс юаня к доллару до минимума. Минфин позднее заявил, что Китай манипулирует валютой, обратившись в ВТО. Затем глава Народного банка Китая И Ган сказал, что волатильность курса китайской валюты связана с внешними факторами и не является инструментом реагирования на торговый конфликт США.

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #китай #минфин #общество #весь мир

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