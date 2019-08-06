Парк на месте «Зимней Вишни» в Кемерово откроют 1 сентября​​​​​​​

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник, 6 августа, сообщил, что сквер ангелов, который строят на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», откроют 1 сентября. По его словам, парк станет местом силы и памяти, а не скорби. В сквере ангелов каждый человек поймет, что жизнь — бесценна.

«Парк ангелов приступит к работе 1 сентября​​​", — сказал губернатор на пресс-конференции.

Сергей Цивилев подчеркнул, что проект парка утвердили с родственниками погибших, а в седьмой школе, где располагался штаб во время пожара в «Зимней вишне», капитально отремонтировали.

Четырехэтажный торговый центр в Кемерово сгорел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже у кинозалов и детской игровой зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестовали 15 человек.