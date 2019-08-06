Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

 Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске

Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске
Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

 Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion
Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

Телеканал «Дождь» подтвердил сотрудничество с Госдепартаментом США

 Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске

Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске
Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

 Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США исключили «слишком острую реакцию» на ракетные пуски КНДР

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion

США нашли фрагмент затонувшей 77 лет назад подлодки USS Grunion
11:41   6 Августа 2019
Россия

Парк на месте «Зимней Вишни» в Кемерово откроют 1 сентября​​​​​​​

Парк на месте «Зимней Вишни» в Кемерово откроют 1 сентября​​​​​​​

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во вторник, 6 августа, сообщил, что сквер ангелов, который строят на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», откроют 1 сентября. По его словам, парк станет местом силы и памяти, а не скорби. В сквере ангелов каждый человек поймет, что жизнь — бесценна.

«Парк ангелов приступит к работе 1 сентября​​​", — сказал губернатор на пресс-конференции.

Сергей Цивилев подчеркнул, что проект парка утвердили с родственниками погибших, а в седьмой школе, где располагался штаб во время пожара в «Зимней вишне», капитально отремонтировали.

Четырехэтажный торговый центр в Кемерово сгорел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже у кинозалов и детской игровой зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела арестовали 15 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#кемерово #общество #цивилев #зимняя вишня

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...