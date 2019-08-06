Организатор штурма «Зоны 51» решил переквалифицировать его в фестиваль

Организатор штурма «Зоны 51» и создатель соответствующего события в Facebook Мэттью Робертс решил изменить планы после удаления группы в соцсети, согласно данным портала CNET.

Напомним, что ранее в Facebook запустили акцию по штурму американской военной базы «Зона 51», в которой, по слухам, скрывают инопланетян. Идею поддержали порядка двух миллионов человек, в том числе и знаменитости. Но 5 августа социальная сеть удалила сообщество из-за нарушений правил.

«Причину, по которой событие было удалено, мне не сообщили… Я создал однотипное событие, которое набрало около 15 тысяч человек, а потом его безо всяких причин закрыли», — сказал Робертс в интервью CNET.

Сейчас же он намерен провести одноименный фестиваль в городе Рейчел, который находится около «Зоны 51». Дата мероприятия — 20 сентября — именно тот день, когда планировалось штурмовать военный объект. В связи с этим, организатор создал еще одно событие в Facebook, но администрация удалила и его.

«Это достаточно неосмотрительно со стороны Facebook», — отреагировал Робертс.

По его словам, фестиваль должен был отвлечь людей от штурма. Вместе с тем, американец ожидает, что событие посетят порядка 20 тысяч человек.