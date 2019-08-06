Около 11 тысяч жителей Ачинского района эвакуировали после ЧП на военном складе

Разлет осколков взорвавшихся боеприпасов на горящем складе в Ачинске достигал 15 километров в понедельник — жители ближайших населенных пунктов были эвакуированы силами МЧС, местную войсковую часть на момент ЧП укрыли в бомбоубежище. Об этом сообщает издание News.ru.

Сгоревшие склады, полностью потушенные пожарными во вторник, располагаются в селе Каменка Ачинского района. Население в радиусе ближайших 20 километров от пожара эвакуировали: МЧС предстояло вывезти из района происшествия около 11 тысяч местных жителей. Сообщается о прошедшей 5 августа эвакуации детского лагеря и трех поселков.

Железнодорожное движение в районе ЧП на момент ликвидации последствий пожара ограничили, поезда обходят этот участок Красноярской железной дороги. Движение пассажирских поездов между Абаканом и Москвой было приостановлено, также не ходили автобусы.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, один числится пропавшим без вести. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона, пожар полностью ликвидирован.