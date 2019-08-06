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11:37   6 Августа 2019
Россия

Около 11 тысяч жителей Ачинского района эвакуировали после ЧП на военном складе

Около 11 тысяч жителей Ачинского района эвакуировали после ЧП на военном складе

Разлет осколков взорвавшихся боеприпасов на горящем складе в Ачинске достигал 15 километров в понедельник — жители ближайших населенных пунктов были эвакуированы силами МЧС, местную войсковую часть на момент ЧП укрыли в бомбоубежище. Об этом сообщает издание News.ru.

Сгоревшие склады, полностью потушенные пожарными во вторник, располагаются в селе Каменка Ачинского района. Население в радиусе ближайших 20 километров от пожара эвакуировали: МЧС предстояло вывезти из района происшествия около 11 тысяч местных жителей. Сообщается о прошедшей 5 августа эвакуации детского лагеря и трех поселков.

Около 11 тысяч жителей Ачинского района эвакуировали после ЧП на военном складе

Железнодорожное движение в районе ЧП на момент ликвидации последствий пожара ограничили, поезда обходят этот участок Красноярской железной дороги. Движение пассажирских поездов между Абаканом и Москвой было приостановлено, также не ходили автобусы. 

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, один числится пропавшим без вести. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона, пожар полностью ликвидирован.

Около 11 тысяч жителей Ачинского района эвакуировали после ЧП на военном складе

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Автор: Тимофей Булочкин
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