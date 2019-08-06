Главу «Ростеха» переизбрали председателем совета директоров «Камаза»​​​​​​​

Совет директоров «Камаза» переизбрал главу российской корпорации «Ростех» Сергея Чемезова председателем компании.Акционеры «Камаза» на годовом собрании 28 июня переизбрали совет директоров в прежнем составе.

«Председателем совета директоров «Камаза» избрать члена совета директоров «Камаз» Чемезова», — говорится в материалах компании.

Совет директоров компании по производству дизельных грузовых автомобилей состоит из 11 человек. «Камаз» — крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в РФ с долей рынка в 45 процентов, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров компании — российская государственная корпорация «Ростех», кипрская компания Avtoinvest Ltd и немецкий автомобилестроительный концерн Daimler.