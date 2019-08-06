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 Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске

Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске
Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

Глава Абхазии намерен обсудить с Путиным восстановление аэропорта Сухум

 Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

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11:19   6 Августа 2019
Россия

Главу «Ростеха» переизбрали председателем совета директоров «Камаза»​​​​​​​

Главу «Ростеха» переизбрали председателем совета директоров «Камаза»​​​​​​​

Совет директоров «Камаза» переизбрал главу российской корпорации «Ростех» Сергея Чемезова председателем компании.Акционеры «Камаза» на годовом собрании 28 июня переизбрали совет директоров в прежнем составе.

«Председателем совета директоров «Камаза» избрать члена совета директоров «Камаз» Чемезова», — говорится в материалах компании. 

Совет директоров компании по производству дизельных грузовых автомобилей состоит из 11 человек.  «Камаз» — крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в РФ с долей рынка в 45 процентов, входит в двадцатку мировых автогигантов. Среди акционеров компании —  российская государственная корпорация «Ростех», кипрская компания Avtoinvest Ltd и немецкий автомобилестроительный концерн Daimler.

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Автор: Анатолий Кубарев
#председатель #общество #камаз #ростех

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