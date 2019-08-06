Пожар на военном складе, который находится в Ачинском районе, полностью потушили, сообщили в министерстве обороны 6 августа. Уточняется, что очаги открытого горения отсутствуют.

«После пяти часов (мск) детонация боеприпасов прекратилась», — добавили в сообщении.

Ранее заместитель главы оборонного ведомства Дмитрий Булгаков сообщал, что Военно-транспортная авиация планирует потушить огонь к концу вторника. В мероприятии были задействованы десять самолетов Ил-76 и пять вертолетов Ми-8, которые оборудованы специальными водосливными конструкциями.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, от инцидента пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.