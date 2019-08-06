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11:54   6 Августа 2019
Россия

Объем выпавших за сутки осадков в Ульяновске сильно превысил месячную норму

Объем выпавших за сутки осадков в Ульяновске сильно превысил месячную норму

Объем осадков в Ульяновске за сутки превысил месячную норму на 35%. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе администрации города. 

«По информации синоптиков, за минувшие сутки в Ульяновске выпало 70 миллиметров осадков — 135% месячной нормы», — сказано в сообщении.

В Ульяновской области шел сильный дождь весь день 5 августа и закончился только во вторник утром. Глава Ульяновска Сергей Панчин 6 августа обследовать 40 многоквартирных домов, а также три школы, на которых были пролиты кровли во время сильного дождя. В детском саду номер 258 Железнодорожного района города специалисты предприятия откачали воду. 

В сообщении также отмечается, что поступило более 20 заявок о подтоплениях подвалов жилого фонда, а также данные о падении около 50 деревьев. 

«При содействии глав администраций районов производилась откачка воды из подвальных помещений», — проинформировала администрация. 

В городской администрации заявили, что специалисты городского центра по благоустройству и озеленению и управления гражданской защиты начали спиливать упавшие деревья. Ливневые канализации поручено расчищать специалистам учреждения «Дорремстой». Кроме этого, уборкой мусора из дождеприемных решеток занимаются три специальные бригады. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ливень #общество #ульяновск

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