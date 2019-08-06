Объем выпавших за сутки осадков в Ульяновске сильно превысил месячную норму

Объем осадков в Ульяновске за сутки превысил месячную норму на 35%. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе администрации города.

«По информации синоптиков, за минувшие сутки в Ульяновске выпало 70 миллиметров осадков — 135% месячной нормы», — сказано в сообщении.

В Ульяновской области шел сильный дождь весь день 5 августа и закончился только во вторник утром. Глава Ульяновска Сергей Панчин 6 августа обследовать 40 многоквартирных домов, а также три школы, на которых были пролиты кровли во время сильного дождя. В детском саду номер 258 Железнодорожного района города специалисты предприятия откачали воду.

В сообщении также отмечается, что поступило более 20 заявок о подтоплениях подвалов жилого фонда, а также данные о падении около 50 деревьев.

«При содействии глав администраций районов производилась откачка воды из подвальных помещений», — проинформировала администрация.

В городской администрации заявили, что специалисты городского центра по благоустройству и озеленению и управления гражданской защиты начали спиливать упавшие деревья. Ливневые канализации поручено расчищать специалистам учреждения «Дорремстой». Кроме этого, уборкой мусора из дождеприемных решеток занимаются три специальные бригады.