Причину возвращения Крыма в РФ объяснили генсеку НАТО в парламенте Крыма

Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымских граждан — так ответили в парламенте республики генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на его заявление о возвращении полуострова в состав РФ из-за «конкуренции великих держав».

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия стала «более напористой» в своей политике и смогла возвратить Крым в состав Федерации вследствие усиления конкуренции между «великими державами».

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что возвращение полуострова произошло после законного волеизъявления крымчан, и «это самая ключевая и главная позиция».

«Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость. Тот, кто не верит тому, что произошло в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут всю правду. Мы открыты для всех», — цитируют Гемпеля РИА Новости.

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что жителей Крыма оскорбляет особый порядок выдачи виз в страны Евросоюза. Глава крымской болгарской автономии Иван Абажер назвал «унижением» для крымчан визу, выдаваемую «на отдельном листочке», где указано, что полуостров до сих пор часть Украины.