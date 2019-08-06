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Причину возвращения Крыма в РФ объяснили генсеку НАТО в парламенте Крыма

Причину возвращения Крыма в РФ объяснили генсеку НАТО в парламенте Крыма

 Пожар на военном арсенале под Ачинском полностью ликвидировали

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 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
11:07   6 Августа 2019
Россия

Причину возвращения Крыма в РФ объяснили генсеку НАТО в парламенте Крыма

Причину возвращения Крыма в РФ объяснили генсеку НАТО в парламенте Крыма

Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымских граждан — так ответили в парламенте республики генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на его заявление о возвращении полуострова в состав РФ из-за «конкуренции великих держав».

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия стала «более напористой» в своей политике и смогла возвратить Крым в состав Федерации вследствие усиления конкуренции между «великими державами».

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что возвращение полуострова произошло после законного волеизъявления крымчан, и «это самая ключевая и главная позиция».

«Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость. Тот, кто не верит тому, что произошло в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут всю правду. Мы открыты для всех», — цитируют Гемпеля РИА Новости.

Причину возвращения Крыма в РФ объяснили генсеку НАТО в парламенте Крыма

Ранее в Общественной палате РФ заявили, что жителей Крыма оскорбляет особый порядок выдачи виз в страны Евросоюза. Глава крымской болгарской автономии Иван Абажер назвал «унижением» для крымчан визу, выдаваемую «на отдельном листочке», где указано, что полуостров до сих пор часть Украины.

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Автор: Тимофей Булочкин
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