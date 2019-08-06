Минобороны хочет приобрести ложные системы ПВО С-300

Российское министерство обороны решило закупить ложные зенитно-ракетные комплексы С-300ПМ ЛЗК-1. Соответствующая заявка появилась на портале государственных закупок 6 августа.

Такие комплекты можно использовать при проведении военных учений, где они будут имитировать позиции ЗРК. Стоимость госконтракта превышает 45 миллионов рублей, а закупка будет проходить посредством закрытого аукциона.

В один комплект ЛЗК-1 входит более десяти пневматических макетов, которые имитируют дивизион средства противовоздушной обороны С-300. Пневмомакет, в частности, состоит из оболочки, тепловых и радиолокационных имитаторов, а также компрессора. Надувные ЗРК можно перевозить как автомобильным, так и воздушным, морским видами транспорта.

24 июля глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу встречался с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. Они подписали приказ о расширении взаимодействия при финансовых ревизиях в войсках.

На церемонии министр указал, что вместе ведомства создадут уникальную систему контроля выполнения государственного оборонного заказа. Разработанные методики и принятый закон в этой области с каждым годом становятся все совершеннее, а Минобороны получает «очень серьезную реальную отдачу» от этих нововведений.

«Документ [о расширении взаимодействия] усилит наши возможности, возможности наших подчиненных в выполнении работы», — добавил тогда Шойгу.

Генерал подчеркнул, что совместная работа министерства и казначейства важна не только для оборонной сферы, но и для всей страны.