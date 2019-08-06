Запущенный с космодрома Байконур военный спутник успешно выведен на орбиту. Об этом 6 августа проинформировали в Минобороны России.

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» стартовала 6 августа в 00:56 с космодрома Байконур.

«<…> В установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — заявили в департаменте.

В ведомстве сказали, что старт ракеты, а также ее выведение на орбиту прошли в штатом режиме. После того, как космический аппарат вывели на орбиту, его приняли на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС.

Ранее стало известно, что запуск военного спутника с космодрома Байконур будет последним в 2019 году. Все старты космических аппаратов в интересах Минобороны будут проходить с космодрома Плесецк. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов.