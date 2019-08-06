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10:28   6 Августа 2019
Россия

Запущенный с Байконура военный спутник успешно выведен на орбиту

Запущенный с Байконура военный спутник успешно выведен на орбиту

Запущенный с космодрома Байконур военный спутник успешно выведен на орбиту. Об этом 6 августа проинформировали в Минобороны России. 

Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» стартовала 6 августа в 00:56 с космодрома Байконур. 

«<…> В установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России»,  — заявили в департаменте. 

В ведомстве сказали, что старт ракеты, а также ее выведение на орбиту прошли в штатом режиме. После того, как космический аппарат вывели на орбиту, его приняли на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС. 

Ранее стало известно, что запуск военного спутника с космодрома Байконур будет последним в 2019 году. Все старты космических аппаратов в интересах Минобороны будут проходить с космодрома Плесецк. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил заместитель командующего космическими войсками Воздушно-космических сил РФ Игорь Морозов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #байконур #общество

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