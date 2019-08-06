Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

Появление в Южной Осетии ряда заболеваний растений и животных может быть связано с деятельностью Лаборатории Лугара в Грузии, опасается руководитель службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии Алан Маргиев.

Маргиев заявил, что деятельность лаборатории Лугара вызывает серьезные опасения. Ее строили на протяжении четырех лет до 2011 года.

«Как раз с этого времени у нас и африканская чума свиней появилась, против которой на сегодня нет даже вакцины. И такое заболевание — в прошлом году у нас была вспышка — заразного нодулярного дерматита. Это заболевание крупного рогатого скота, тоже оно впервые на территории республики было зафиксировано», — рассказал он.

Он добавил, что Южная Осетия вместе с Абхазией пострадали от нашествия мраморного клопа, у которого были обнаружены признаки генной модификации. Клоп, обитающий в Абхазии и попавший туда из Грузии дает больше потомства в год, чем тот, который обитает в Америке.

«Есть большие опасения, что это модифицированный образец, который более устойчив к температурным перепадам, к химии, разного рода химическим препаратам», — сказал Маргиев.

По его словам, клопы быстро привыкают к опрыскиванию одним препаратом — уже он второй месяц они выдерживают влияние препаратов, поэтому их следует чередовать.

Власти Южной Осетии не в курсе, чем занимаются в лаборатории Лугара, при этом доступ специалистов туда ограничен.