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10:24   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

Появление в Южной Осетии ряда заболеваний растений и животных может быть связано с деятельностью Лаборатории Лугара в Грузии, опасается руководитель службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Южной Осетии Алан Маргиев. 

Маргиев заявил, что деятельность лаборатории Лугара вызывает серьезные опасения. Ее строили на протяжении четырех лет до 2011 года. 

«Как раз с этого времени у нас и африканская чума свиней появилась, против которой на сегодня нет даже вакцины. И такое заболевание — в прошлом году у нас была вспышка — заразного нодулярного дерматита. Это заболевание крупного рогатого скота, тоже оно впервые на территории республики было зафиксировано», — рассказал он. 

Он добавил, что Южная Осетия вместе с Абхазией пострадали от нашествия мраморного клопа, у которого были обнаружены признаки генной модификации. Клоп, обитающий в Абхазии и попавший туда из Грузии дает больше потомства в год, чем тот, который обитает в Америке. 

«Есть большие опасения, что это модифицированный образец, который более устойчив к температурным перепадам, к химии, разного рода химическим препаратам», — сказал Маргиев. 

Рост числа заболеваний в Южной Осетии связывают с лабораторией Лугара

По его словам, клопы быстро привыкают к опрыскиванию одним препаратом — уже он второй месяц они выдерживают влияние препаратов, поэтому их следует чередовать. 

Власти Южной Осетии не в курсе, чем занимаются в лаборатории Лугара, при этом доступ специалистов туда ограничен. 

«Мы чувствуем, что они несут нам возможно какую-то угрозу. Есть цифры, которые нам говорят о том, что до того, как эта лаборатория была построена, у нас перечисленных заболеваний не было», — обеспокоен он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #грузия #общество #южная осетия #лаборатория #лаборатория лугара

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