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10:39   6 Августа 2019
Россия

Центр по компьютерным инцидентам ФСБ наделили правом блокировки сайтов

Центр по компьютерным инцидентам ФСБ наделили правом блокировки сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил право инициировать блокировку сайтов, нарушающих закон.

Структура ФСБ вошла в список компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф 30 июля, сообщает «Коммерсантъ». Теперь НКЦКИ может обращаться к владельцам доменов с предупреждениями о нарушениях на их сайтах и требовать прекращения доступа к ресурсам в России.

Сообщается, что Центр будет отвечать за борьбу с сайтами-источниками кибератак, отслеживанием сетей ботов, фишинговыми ресурсами и источниками, распространяющими вредоносные программы.

Центр по компьютерным инцидентам ФСБ наделили правом блокировки сайтов

Замдиректора НКЦКИ ФСБ Николай Мурашов сообщал РБК 27 июня, что цель компьютерных злоумышленников  — сведения «о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении», а также получение информации из государственных управленческих систем.

Ранее в середине июня Генпрокуратура запросила у Роскомнадзора блокировку иллюстрации в Facebook, оскорбляющую государственные символы: в соцсети распространялось изображение свастики на фоне герба РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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