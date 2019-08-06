Центр по компьютерным инцидентам ФСБ наделили правом блокировки сайтов

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил право инициировать блокировку сайтов, нарушающих закон.

Структура ФСБ вошла в список компетентных организаций Координационного центра доменов .ru/.рф 30 июля, сообщает «Коммерсантъ». Теперь НКЦКИ может обращаться к владельцам доменов с предупреждениями о нарушениях на их сайтах и требовать прекращения доступа к ресурсам в России.

Сообщается, что Центр будет отвечать за борьбу с сайтами-источниками кибератак, отслеживанием сетей ботов, фишинговыми ресурсами и источниками, распространяющими вредоносные программы.

Замдиректора НКЦКИ ФСБ Николай Мурашов сообщал РБК 27 июня, что цель компьютерных злоумышленников — сведения «о российских технологиях в оборонной и атомной промышленности, энергетике и ракетостроении», а также получение информации из государственных управленческих систем.

Ранее в середине июня Генпрокуратура запросила у Роскомнадзора блокировку иллюстрации в Facebook, оскорбляющую государственные символы: в соцсети распространялось изображение свастики на фоне герба РФ.