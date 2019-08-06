Госслужащие пожаловались на маленькие командировочные

Госслужащие попросили увеличить размер суточных выплат во время командировок. Об этом 6 августа пишут «Известия».

По данным СМИ, общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания уже направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Во время командировок чиновники тратят сверх установленных суточных, из-за чего уровень жизни госслужащих снижается, объяснила зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

Председатель профсоюза работник госучреждений Николай Водянов также отметил, что установленной суммы никому не хватает.

«В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды. <…> Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе», — заявил Водянов.

Также чиновникам могут компенсировать расходы на аренду жилья во время командировок. Максимальный размер такой компенсации составляет 550 рублей в сутки, но при отсутствии подтверждающих документов госслужащие могут рассчитывать только на 12 рублей в день.