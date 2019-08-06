Оппозиция провалила задание США по разжиганию майдана из незаконных акций в Москве

Оппозиция терроризирует Москву незаконными акциями с июля. Организаторы мешают предпринимателям нормально работать, а у жителей и гостей столицы попросту крадут выходные и безопасность.

А все началось с фальсификации подписных листов кандидатами блогера Алексея Навального и других «независимых» претендентов в Мосгордуму. В подписях той же Любовь Соболь — юриста так называемого ФБК — нашли подписи мертвецов и несуществующих людей. Нечестных либералов не зарегистрировали на выборы по законной причине, так как количество брака в сданных ими документах превысило допустимый порог.

Но вместо признания и исправления ошибок они решили устроить незаконные митинги, которые сопровождались провокациями и нападением на правоохранительные органы. После несанкционированных протестов 27 июля и 3 августа суммарно было арестовано свыше сотни нарушителей, а Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках и нападения на представителя власти.

Политологи увидели в событиях повторение сценария майдана, произошедшего в Киеве в 2013–2014 годах. Действительно, если рассмотреть подробнее и сравнить, то можно обнаружить ну слишком много одинаковых ходов, пишет «Nation news».

Протесты на Украине достаточно резко поменяли цель — изначально украинцы требовали возобновления интеграции страны в Европейский союз, а потом достаточно резко пришли к свержению правительства. Этому поспособствовали три основных фактора — лидеры майдана, пресса и вмешательство извне.

Но обо всем по порядку — сперва о лидерах. Украинские митинги, в частности, возглавлял Арсений Яценюк, который получал поддержку от США. Госдеп открыто спонсировал его фонд «Открытая Украина». Здесь можно провести аналогию с Навальным, который в 2010 году за счет американцев обучался в Йельском университете по программе подготовки «мировых лидеров». Не стоит завывать и об организации «Открытая Россия», которая признана нежелательной.

Далее СМИ: «правильное» общественное мнение во время майдана формировал телеканал «Громадьске ТВ». В России также есть аналогичный агитатор — «Дождь». Есть и множество других представителей, спонсируемых за счет западных «добродетелей».

На последнем месте — вмешательство иностранных политиков. На Украине представители Европы и Америки открыто обращались к тогдашнему президенту Виктору Януковичу. Более того, они лично посещали государство, где встречались с лидерами майдана для координации дальнейших действий.

В России столь открытого шага не получилось сделать. Однако попытки были — например, посольство США на своем сайте завуалированно агитировало людей посетить незаконный митинг 3 августа. Кроме этого, представитель американской дипмиссии в РФ Андреа Калан решила поучить россиян нормам Конституции, совершенно забыв о наличии законодательства.

Что же пошло не так? Ходы одни и те же, но результат совершенно противоположный. Во-первых, стоит отметить работу российских властей, которые достойно выдержали давление США и провокации оппозиции. Во-вторых, «Навальный и Ко» так себе лидеры. Но главной причиной провала украинского сценария для России стали сами россияне, которые насмотрелись на майдан и не хотят такой же вакханалии в своей стране.