Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

 Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

 Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
9:26   6 Августа 2019
Россия

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Пожар на военном арсенале под Ачинском будут тушить десять самолетов Ил-76 и вертолеты Военно-транспортной авиации, сообщил заместитель главы министерства обороны Дмитрий Булгаков 6 августа.

«Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией», — добавил он.

Замминистра также рассказал, что предварительная причина инцидента — человеческий фактор. Следственные органы и прокуратура уточнят ее после проведения необходимых мероприятий.

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Рядом с военным складом располагается поселок Каменка. По словам Булгакова, в нем нет серьезных разрушений. Он лично посетил жилую и техническую зоны, а также сам арсенал.

«Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте», — прокомментировал он увиденное.

Ранее стало известно, что детонация пороховых зарядов прекратилась. Однако угроза подрыва сохраняется.

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, от инцидента пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пожар #минобороны #ачинск #военный склад #вта

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...