Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Пожар на военном арсенале под Ачинском будут тушить десять самолетов Ил-76 и вертолеты Военно-транспортной авиации, сообщил заместитель главы министерства обороны Дмитрий Булгаков 6 августа.

«Сегодня к исходу дня должны решить вопрос с ликвидацией», — добавил он.

Замминистра также рассказал, что предварительная причина инцидента — человеческий фактор. Следственные органы и прокуратура уточнят ее после проведения необходимых мероприятий.

Рядом с военным складом располагается поселок Каменка. По словам Булгакова, в нем нет серьезных разрушений. Он лично посетил жилую и техническую зоны, а также сам арсенал.

«Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте», — прокомментировал он увиденное.

Ранее стало известно, что детонация пороховых зарядов прекратилась. Однако угроза подрыва сохраняется.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, от инцидента пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.