Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Незаконные митинги, которые прошли в столице 27 июля и 3 августа, окончились чередой арестов. Московские суды арестовали более 100 человек, сообщает во вторник пресс-служба московского городского суда.

По данным ТАСС, за участие в акции 27 июля арестованы 89 человек, еще 20 человек, задержанных 3 августа, отправили под административный арест.

По результатам несогласованной акции 27 июля в суды поступило более 1,1 тысячи дел об административных правонарушениях. Что касается митинга, который прошел 3 августа, в суды поступило более 125 дел.

«Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений об административном аресте», — сказано в сообщении.

Ранее в центре Москвы прошла несогласованная акция протеста, организованная сторонниками Алексея Навального. Мосгоризбирком отказал активистам в регистрации на выборы. Оскорбившись таким решением, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие несистемные кандидаты организовали незаконный митинг с массовыми беспорядками. Ранее во время проверки документов эксперты нашли множество липовых подписей, в том числе умерших и несуществущих жителей столицы.