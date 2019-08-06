Роскачество дало советы по выбору и употреблению красного вина

Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору красного вина. Более того, они рассказали, какие блюда подходят к напитку в зависимости от его крепости.

Чтобы быть уверенным, что вино сделано из отечественного винограда, стоит обратить внимание на надпись «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП). Однако это система заработала в 2017 году и еще не все производители подключились к ней.

«Кроме того, происхождение вина из российского винограда не всегда гарантирует его высокое качество», — заметили в Роскачестве.

Утверждение «вино становится лучше с возрастом» относится не к любому представителю на полке. Недорогие вина, в основном дешевле тысячи рублей, как раз производятся с расчетом, что их выпьют в ближайшие год-два. Если же хочется побаловать себя выдержанным напитком, то стоит обратить внимание на вина моложе 2014 года. Они делаются из специальных сортов винограда и выдерживаются в дорогих бочках из французского дуба. Данные должны быть указаны либо на этикетке, либо на сайте производителя.

«Сейчас актуальней всего будут красные вина жаркого 2018 года, они как раз появляются в продаже», — подчеркнули в публикации.

Для гастрономического сопровождения необходимо узнать крепость выбранного напитка. Если уровень алкоголя превышает 14,5 процента, то к нему подойдут, например, мясо и овощи на гриле. Вино с крепостью ниже 13 процентов отлично подойдет для пикников, но без шашлыка.