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8:42   6 Августа 2019
Россия

Регионам выделили деньги на обновление парка школьных автобусов и машин «скорой»

Регионам выделили деньги на обновление парка школьных автобусов и машин «скорой»

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам десяти миллиардов рублей на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи. Соответствующий документ опубликовали на сайте Кабинета министров 6 августа.

Средства направлены из резервного фонда. В пояснительной записке указано, что на закупку транспорта для образовательной и медицинской сфер распределено по пять миллиардов рублей. Кроме этого, распоряжение предусматривает дополнительную поставку 1,2 тысяч машин «скорой» и 2,2 тысяч автобусов для школьных учреждений.

Регионам выделили деньги на обновление парка школьных автобусов и машин «скорой»

Документ рассмотрели и одобрили на правительственном заседании 31 июля.

В середине лета глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял о намерении продолжать поддерживать региональные парки транспортных средств. Так, на закупку машин скорой заключили 263 госконтракта суммой 4,97 миллиарда рублей, а на покупку школьных автобусов — 321 договор стоимостью 4,9 миллиарда.

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Автор: Анна Манц
#скорая #медведев #правительство #школьный автобус

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