Один человек остается пропавшим без вести после взрывов на военном арсенале под Ачинском

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам, что после взрывов на военном складе под Ачинском без вести пропавшим остается один человек. Он уточнил, что это гражданское лицо.

Заместитель главы министерства обороны Дмитрий Булгаков добавил, что еще одного человека, который также числился без вести пропавшим, нашли и вернули близким.

Кроме этого, краевой глава отметил успешную эвакуацию населения. Он поблагодарил за выполненную работу военнослужащих, сотрудников МЧС и городские власти. Жители проявили большое терпение и организованность.

«Этой ночью, конечно, было много напряжений — и на вокзале, и на трассах, и на улицах. Но тем не менее мы можем сказать, что эвакуация населения прошла успешно», — отметил Усс.

Ожидалось, что из Ачинска эвакуируют порядка 11 тысяч человек, а из Ачинского района — пять с половиной. Однако в пунктах временного размещения зарегистрировали меньшее количество людей, так как значительная часть населения самостоятельно направилась к родственникам. Вывоз проходил на личном транспорте, автобусах и электричках. В пунктах временного размещения налажено питание и медицинская помощь.

«Действует горячая линия, абсолютное большинство вопросов и проблем, которые возникают, достаточно оперативно решаются», — сказал губернатор.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, от инцидента пострадали 12 человек. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.