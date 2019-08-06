Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

 Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Более 100 нарушителей порядка арестованы после незаконнных митингов 27 июля и 4 августа

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня

Военная авиация планирует потушить пожар под Ачинском к концу дня
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

 Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
8:27   6 Августа 2019
Россия

Один человек остается пропавшим без вести после взрывов на военном арсенале под Ачинском

Один человек остается пропавшим без вести после взрывов на военном арсенале под Ачинском

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил журналистам, что после взрывов на военном складе под Ачинском без вести пропавшим остается один человек. Он уточнил, что это гражданское лицо.

Заместитель главы министерства обороны Дмитрий Булгаков добавил, что еще одного человека, который также числился без вести пропавшим, нашли и вернули близким.

Кроме этого, краевой глава отметил успешную эвакуацию населения. Он поблагодарил за выполненную работу военнослужащих, сотрудников МЧС и городские власти. Жители проявили большое терпение и организованность. 

«Этой ночью, конечно, было много напряжений — и на вокзале, и на трассах, и на улицах. Но тем не менее мы можем сказать, что эвакуация населения прошла успешно», — отметил Усс.

Один человек остается пропавшим без вести после взрывов на военном арсенале под Ачинском

Ожидалось, что из Ачинска эвакуируют порядка 11 тысяч человек, а из Ачинского района — пять с половиной. Однако в пунктах временного размещения зарегистрировали меньшее количество людей, так как значительная часть населения самостоятельно направилась к родственникам. Вывоз проходил на личном транспорте, автобусах и электричках. В пунктах временного размещения налажено питание и медицинская помощь.

«Действует горячая линия, абсолютное большинство вопросов и проблем, которые возникают, достаточно оперативно решаются», — сказал губернатор.

Возгорание военного склада под Ачинском, за которым последовали взрывы, произошло 5 августа. Эвакуацию объявили в населенных пунктах, находящихся в радиусе 20 километров от полигона. На территории Ачинского района ввели режим чрезвычайной ситуации. Согласно последним данным, от инцидента пострадали 12 человек. Роспотребнадзор не зафиксировал превышений радиационного фона.

Один человек остается пропавшим без вести после взрывов на военном арсенале под Ачинском

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#пожар #взрыв #ачинск #военный склад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...