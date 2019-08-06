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7:51   6 Августа 2019
Россия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Рязанской области, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Инцидент произошел в Сасовском районе, неподалеку от села Пичкиряево. Микроавтобус столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли шестеро человек. Источник агентства также сообщает о семерых пострадавших, в числе которых есть ребенок.

В свою очередь МЧС сообщает, что сведения о дорожной аварии на 402-м километре федеральной дороги М-5 поступила в 5:27. На ликвидацию последствий выехала пожарная машина.

ТАСС со ссылкой на источник в Сасовской центральной районной больнице сообщил, что семерых пострадавших отвозят в Шацк. Двое пострадавших (ребенок и взрослый) доставлены в больницу Сасово.

По уточненным данным, микроавтобус не являлся рейсовым и выполнял частную перевозку людей.

ФАН публикует фотографии с места инцидента

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Автор: Олег Королев
#дтп #рязань

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