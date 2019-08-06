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7:19   6 Августа 2019
Россия

Приморские спасатели подготовились к прибытию тайфуна «Франциско»

Приморские спасатели подготовились к прибытию тайфуна «Франциско»

Группы спасателей направились в ряд районов Приморского края в связи с приходом в регион тайфуна «Франциско», сообщает администрация региона.

Ранее спасатели и синоптики предупредили о прибытии тайфуна. Ожидается, что в Приморье днем в четверг и ночью в пятницу пройдут сильные, местами - очень сильные дожди и грозы. Скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. В реках возможен подъем уровня воды.

Спасательные подразделения региона переходят в режим повышенной готовности. Аэромобильная группировка в составе 40 человек направлены в Уссурий, Лазовский и Хасанские районы. В Кавалеровский район направлена группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы.

По данным краевого главка МЧС, наиболее сильные осадки ожидаются во Владивостоке, Уссурийске, Находке, а также в Партизанском, Лазовском, Хасанском районах.

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Автор: Олег Королев
#приморье #тайфун

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