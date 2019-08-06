Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

 Приморские спасатели подготовились к прибытию тайфуна «Франциско»

Приморские спасатели подготовились к прибытию тайфуна «Франциско»
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

 Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом под Рязанью

 Приморские спасатели подготовились к прибытию тайфуна «Франциско»

Приморские спасатели подготовились к прибытию тайфуна «Франциско»
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

 Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов

Порошенко стал фигурантом уголовного дела о подделке паспортов
Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

 Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ
7:01   6 Августа 2019
Россия

Роспотребнадзор не зафиксировал радиации в зоне взрыва боеприпасов в Ачинске

Роспотребнадзор не зафиксировал радиации в зоне взрыва боеприпасов в Ачинске

Роспотребнадзор по Красноярскому краю организовал мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске после пожара на складе боеприпасов.

На сайте ведомства сообщается, что специалисты не выявили превышений по содержанию в воздухе оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, ртути, свинца, хлора и взвешенных веществ. Подчеркивается, что радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил направить к месту взрывов на складах подкрепление спасателей. Отмечается, что они займутся организацией поиска и эвакуации населения в пункты временного размещения, а также оказывать психологическую помощь.

Также Усс поручил оперативно оценить масштабы ущерба в деревне Каменка из-за пожара и взрывов боеприпасов. Краевой Минфин по заявке администраций должен подготовить необходимые документы о выделении средств из резервного фонда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#взрывы #ачинск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...