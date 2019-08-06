Роспотребнадзор не зафиксировал радиации в зоне взрыва боеприпасов в Ачинске

Роспотребнадзор по Красноярскому краю организовал мониторинг качества атмосферного воздуха в Ачинске после пожара на складе боеприпасов.

На сайте ведомства сообщается, что специалисты не выявили превышений по содержанию в воздухе оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, ртути, свинца, хлора и взвешенных веществ. Подчеркивается, что радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил направить к месту взрывов на складах подкрепление спасателей. Отмечается, что они займутся организацией поиска и эвакуации населения в пункты временного размещения, а также оказывать психологическую помощь.

Также Усс поручил оперативно оценить масштабы ущерба в деревне Каменка из-за пожара и взрывов боеприпасов. Краевой Минфин по заявке администраций должен подготовить необходимые документы о выделении средств из резервного фонда.