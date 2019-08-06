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Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

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6:32   6 Августа 2019
Весь мир

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, сообщает Белый дом.

В документе говорится, что вся собственность и доли в собственности Каракаса, которые находятся в США, или окажутся там, или находятся или окажутся в собственности или под контролем любого физического или юридического лица из США, будут заблокированы.

Под властями Венесуэлы подразумевается государство или правительство страны, а также любое политическое подразделение, их структуры или ведомства, включая Центробанк Венесуэлы и PDVSA.

Указ вступает в силу с пятого августа.

США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, заблокировав ее активы в свой юрисдикции на семь миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #американские санкции

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