Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в США

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, сообщает Белый дом.

В документе говорится, что вся собственность и доли в собственности Каракаса, которые находятся в США, или окажутся там, или находятся или окажутся в собственности или под контролем любого физического или юридического лица из США, будут заблокированы.

Под властями Венесуэлы подразумевается государство или правительство страны, а также любое политическое подразделение, их структуры или ведомства, включая Центробанк Венесуэлы и PDVSA.

Указ вступает в силу с пятого августа.

США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA, заблокировав ее активы в свой юрисдикции на семь миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними.