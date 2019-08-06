Количество пострадавших от взрывах на складе под Ачинском увеличилось до 12 человек
Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов близ Ачинска возросло до двенадцати человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в межрайонной больнице.
Отмечается, что в больницу доставлен пожарный с баротравмой. На данный момент решается вопрос о его госпитализации.
Ранее в лечебном учреждении сообщили, что на амбулаторном лечении находятся пять человек, тогда как в больнице находятся четверо. Еще двое направлены в Красноярск. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Режим ЧС в связи с пожаром и взрывами в воинской части введен в самом городе Ачинске, а также в Ачинском и Назаровском районах
Накануне заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту пожара на военном складе.