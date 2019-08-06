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Количество пострадавших от взрывах на складе под Ачинском увеличилось до 12 человек

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Около 70 лесных пожаров потушены в России за сутки
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6:01   6 Августа 2019
Россия

Количество пострадавших от взрывах на складе под Ачинском увеличилось до 12 человек

Количество пострадавших от взрывах на складе под Ачинском увеличилось до 12 человек

Число пострадавших при взрывах на складе боеприпасов близ Ачинска возросло до двенадцати человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в межрайонной больнице.

Отмечается, что в больницу доставлен пожарный с баротравмой. На данный момент решается вопрос о его госпитализации.

Ранее в лечебном учреждении сообщили, что на амбулаторном лечении находятся пять человек, тогда как в больнице находятся четверо. Еще двое направлены в Красноярск. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

 Режим ЧС в связи с пожаром и взрывами в воинской части введен в самом городе Ачинске, а также в Ачинском и Назаровском районах

Накануне заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту пожара на военном складе.

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Автор: Олег Королев
#ачинск #военный склад

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