Около 70 лесных пожаров потушены в России за сутки

Пожары на площади более 4660 гектаров потушены в России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Ранее днем Авиалесоохрана сообщила о ликвидации за прошедшие сутки 32 лесных пожаров площадью более 10 838 гектаров.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за пятое августа в России было ликвидировано 67 лесных пожаров, общая площадь которых составляла 4 664 гектара.

Согласно данным ведомства, на 00:00 мск вторника на территории РФ действовал 161 лесной пожар на площади 140 247 гектаров. Наибольшее число пожаров отмечается в Иркутской области (97 236 гектаров) и Красноярском крае (более 37 тысяч).

Подчеркивается, что пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах РФ. Режим ЧС продолжает действовать в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области.