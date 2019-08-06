Число пострадавших от взрыва на военном складе под Ачинском возросло до 11 человек

Число пострадавших при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинске увеличилось до 11 человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на межрайонную больницу.

По информации правительства Красноярского края, в 17:00 (13:00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов, расположенном в военной части в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Эвакуировано четыре тысячи местных жителей. Две электрички с более чем четырьмя сотнями пассажиров прибыли в Красноярск.

Собеседник агентства сообщил, что в ачинскую межрайонную больницу доставили одиннадцатого пострадавшего. Таким образом, в больнице находятся четверо человек, еще пятеро - на амбулаторном лечении. Два человека направлены на лечение в Красноярск.

Отмечается, что все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.