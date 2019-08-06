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Число пострадавших от взрыва на военном складе под Ачинском возросло до 11 человек

Число пострадавших от взрыва на военном складе под Ачинском возросло до 11 человек

 Взрывы на горящем оружейном складе под Ачинском утихли, сообщают СМИ

Взрывы на горящем оружейном складе под Ачинском утихли, сообщают СМИ
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5:01   6 Августа 2019
Россия

Число пострадавших от взрыва на военном складе под Ачинском возросло до 11 человек

Число пострадавших от взрыва на военном складе под Ачинском возросло до 11 человек

Число пострадавших при пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Ачинске увеличилось до 11 человек, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на межрайонную больницу.

По информации правительства Красноярского края, в 17:00 (13:00 мск) в понедельник на складе хранения артиллерийских боеприпасов, расположенном в военной части в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Эвакуировано четыре тысячи местных жителей. Две электрички с более чем четырьмя сотнями пассажиров прибыли в Красноярск.

Собеседник агентства сообщил, что в ачинскую межрайонную больницу доставили одиннадцатого пострадавшего. Таким образом, в больнице находятся четверо человек, еще пятеро - на амбулаторном лечении. Два человека направлены на лечение в Красноярск.

Отмечается, что все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

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Автор: Олег Королев
#взрывы #ачинск

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