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4:26   6 Августа 2019
Весь мир

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Вхождение Крыма в состав РФ стало следствием усиления конкуренции между «великими державами», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии он заявил, что страны-участницы НАТО все чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. По его словам, главным вызовом для них, в том числе для Новой Зеландии, является соревнование великих держав.

Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла возвратить Крым в свой состав. Он также отметил, что Москва продолжила наращивать военный потенциал и обозначать присутствие на Ближнем Востоке.

Генсек назвал в качестве глобальной проблемы рост экономического и политического влияния Китая. Также он заявил, что вызовами глобального масштаба Столтенберг считает терроризм и кибербезопасность.

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Автор: Олег Королев
#россия #нато #крым

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