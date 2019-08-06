Генсек НАТО объяснил возвращение Крыма в состав РФ

Вхождение Крыма в состав РФ стало следствием усиления конкуренции между «великими державами», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во время выступления в Центре стратегических исследований при университете королевы Виктории в Новой Зеландии он заявил, что страны-участницы НАТО все чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального. По его словам, главным вызовом для них, в том числе для Новой Зеландии, является соревнование великих держав.

Столтенберг заявил, что Россия стала более напористой в своей политике и смогла возвратить Крым в свой состав. Он также отметил, что Москва продолжила наращивать военный потенциал и обозначать присутствие на Ближнем Востоке.

Генсек назвал в качестве глобальной проблемы рост экономического и политического влияния Китая. Также он заявил, что вызовами глобального масштаба Столтенберг считает терроризм и кибербезопасность.