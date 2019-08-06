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Число пострадавших от взрыва на военном складе под Ачинском возросло до 11 человек

 Взрывы на горящем оружейном складе под Ачинском утихли, сообщают СМИ

Взрывы на горящем оружейном складе под Ачинском утихли, сообщают СМИ
ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

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3:52   6 Августа 2019
Россия

Взрывы на горящем оружейном складе под Ачинском утихли, сообщают СМИ

Взрывы на горящем оружейном складе под Ачинском утихли, сообщают СМИ

Взрывы на горящем складе боеприпасов под Ачинском стали утихать, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации города.

Собеседник агентства сообщил, что звуки взрывов начали утихать утром. Подчеркивается, что сейчас в Ачинске тишина.

Также мэрия информирует горожан, что до 14:00 вторника запрещено им запрещено возвращаться в зону риска. В опасных районах работают патрули полиции, МЧС и Нацгвардии.

Уточняется, что люди будут проинформированы о возможности возвращения сразу, как будет гарантирована безопасность.

Власти города также просят местных жителей не трогать опасные предметы.

По данным мэрии Ачинска, на утро эвакуировано почти четыре тысячи жителей города. Для них развернуты пункты временного размещения в Ачинске, Назарово и ближайших поселках. 250 человек направлены в Красноярск.

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Автор: Олег Королев
#взрывы #ачинск

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