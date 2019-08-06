КНДР заявила о «меньшем желании» следовать договоренностям с США и Сеулом
Северная Корея все меньше хочет следовать договоренностям с Южной Кореей и США, заявил официальный представитель МИД КНДР.
В понедельник США и Южная Корея начали военные учения, несмотря на требования КНДР об их отмене. Пхеньян настаивает, что США расширяют свои враждебные военные действия против КНДР и игнорируют свое обязательство приостановить проведение военных учений.
В распространенном сообщении республики через ООН заявлении говорится, что данные факты указывают отсутствие политической воли у Вашингтона и Сеула для реализации совместных заявлений, в соответствии с которыми они обязались улучшать отношения с КНДР.
Также северокорейская сторона считает, что действия США и Южной Кореи говорят о том, что Сеул и Вашингтон не поменяли свою позицию и продолжают видеть в КНДР врага.
В заявлении подчеркивается, что учения приведут КНДР к пересмотру своих предыдущих шагов к примирению.