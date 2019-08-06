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3:06   6 Августа 2019
Россия

Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» успешно стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пуск произошел во вторник в 00.56 мск. Все стандартные операции подготовки и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Спустя пять минут наземные средства ВКС приняли ракету на сопровождение . В 01.06 ее головная часть вместе с разгонным блоком «Бриз-М» и военным спутником успешно отделилась от третьей ступени.

МО РФ уточняет, что разгонный блок выведет спутник на расчетную орбиту за несколько часов.

В феврале замком космическими войсками ВКС РФ Игорь Морозов заявил, что последний запуск российского военного спутника с Байконура пройдет в текущем году. По информации РИА «Новости», этим аппаратом является спутник связи «Благовест».

В мае глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что до конца текущего года завершится формирование орбитальной группировки военной связи из четырех «Благовестов».

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Автор: Олег Королев
#байконур #протон-м #благовест

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