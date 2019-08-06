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2:45   6 Августа 2019
Россия

Двух пострадавших при взрывах под Ачинском отправили авиацией в Красноярск

Двух пострадавших при взрывах под Ачинском отправили авиацией в Красноярск

Двое пострадавших при взрыве на военном складе боеприпасов около Ачинска направили бортом санитарной авиации в Красноярск. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в межрайонной больнице.

По информации правительства региона, в 17:00 (13:00 мск) понедельника на складе хранения боеприпасов войсковой части, расположенной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошел пожар и взрывы. Эвакуированы четыре тысячи жителей города, часть из которых направлена в краевой центр.

Собеседник агентства сообщил, что двух пострадавших отправили самолетом санавиации в Красноярск.

Также отмечается, что в ачинской больнице остаются двое пострадавших. Всего с момента взрывов за медицинской помощью к врачам обратились десять человек, часть пострадавших уже направлена на амбулаторное лечение.

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Автор: Олег Королев
#взрывы #ачинск

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