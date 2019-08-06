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2:21   6 Августа 2019
Россия

Почти четыре тысячи человек эвакуированы из Ачинска

Почти четыре тысячи человек эвакуированы из Ачинска

Почти четыре тысячи человек эвакуированы из районов Ачинска, рядом с которыми в понедельник загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на мэрию города.

По уточненным данным на 04:00 местного времени (полночь по Москве) эвакуированы 3928 жителей города. Население города составляет 106 тысяч человек.

В мэрии сообщают, что в самом Ачинске е развернуто десять пунктов временного размещения для четырех тысяч человек в трех школах и семи детсадах. Полторы тысячи человек будут доставлены в Красноярск, первая электричка с 250 пассажирами уже прибыла в краевой центр. В Назарово были развернуты 11 пунктов временного размещения, рассчитанные на тысячу человек. Часть людей также размещены в районных селах.

По информации краевого правительства, в 17:00 (13:00 мск) на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расположенной в пяти километрах от поселка Каменка (Ачинский район), произошел пожар и взрывы. Идет эвакуация жителей деревень и ряда микрорайонов Ачинска.

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Автор: Олег Королев
#ачинск #военный склад

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