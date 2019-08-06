СБ ООН призвал стороны конфликта в Ливии к перемирию

Члены СБ ООН призвали стороны конфликта в Ливии прекращать огонь, а также перейти в политическому процессу при посредничестве ООН. Об этом говорится в заявлении организации для прессы.

Отмечается, что страны-члены Совбеза подтвердили посыл, изложенный в заявлении месячной давности, в котором все стороны конфликта в Ливии призываются к прекращению огня и срочному возвращению к политическому процессу при посредничестве СБ ООН.

Члены СБ также поддержали призыв к сторонам ввести перемирие на время праздника Эйд аль-адха (мусульманский праздник жертвоприношения). Перемирие должно сопровождаться мерами укрепления доверия , подчеркивается в заявлении.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в апреле приказал силам ЛНА начать операцию по освобождению Триполи от боевиков. Лояльные Правительству национального согласия вооруженные формирования объявили о начале ответной операции. По данным ВОЗ, в результате конфликта погибли более тысячи человек, еще 5,5 тысячи получили ранения.