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1:39   6 Августа 2019
Ближнее зарубежье

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины заявил о невозможности объявить в срок результаты выборов

ЦИК Украины сообщил, что не сможет вовремя объявить результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном из округов. Об этом сообщает член Центризбиркома Украины Ольга Желтова.

Отмечается, что ЦИК отмечает невозможность установления комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины, прошедших 21 июля в одномандатном избирательном округе в законный срок, который составляет не позже 15 дней со дня голосования. То есть, результаты выборов не будут опубликованы до пятого августа включительно.

Желтова отметила, что ЦИК обязал избирком 210-го округа не позже 16:00 вторника передать всю нужную документацию в центральную комиссию. Данный округ находится в Черниговский области, по решению суда в нем пересчитываются голоса избирателей.

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины признал избранными 191 народного депутата.

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Автор: Олег Королев
#украина #выборы в верховную раду

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