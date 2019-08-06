Две электрички с эвакуированными жителями Ачинска направили в сторону Красноярска

Два электропоезда с эвакуированными жителями населенных пунктов, расположенных около склада министерства обороны в Красноярском крае, где случился взрыв, выехали в сторону регионального центра. Об этом сообщил мэр Ачинска Илай Ахметов.

Правительство края сообщает, что в 17:00 (13:00 мск) понедельника на складе хранения боеприпасов артиллерии в войсковой части под Ачинском произошли взрывы и пожар. Проводится эвакуация жителей близлежащих деревень, МЧС подготовило пункты временного размещения на 16,5 тысячи человек.

Ахметов сообщил, что по состоянию на 3:00 вторника (23:00 понедельника мск) два состава электропоездов выехали в сторону Красноярска. Отмечается, что все органы государственной власти, силовики и правоохранители находятся в тесном взаимодействии и координации.

По его словам, на данный момент идет планомерная эвакуация из затронутых инцидентом населенных пунктов. Губернатор Красноярского края также поручил в режиме онлайн информировать граждан о передвижении спецпоездов.

Ахемтов сообщил, что вместе с губернатором осмотрел наиболее опасные участки города, а также побывали на вокзале, где пообщались с людьми.