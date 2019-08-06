Трамп обрушил стоимость акций крупнейших издателей видеоигр

Стоимость акций крупнейших компаний-издателей видеоигр обрушилась после того, как американский президент Дональд Трамп в своей речи обвинил их в обвинил в пропаганде насилия. Об этом свидетельствуют данные торгов фондовой биржи Нью-Йорка.

Акции Activision Blizzard Inc потеряли 5,96 процента стоимости, опустившись до 46,1 доллара за акцию. Ценные бумаги Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19 процента, до 115,38 доллара за акцию. Акции Electronic Arts Inc подешевели до 88,59 доллара (на 4,63 процента).

Трамп в своем обращении к нации заявил, что американцы должны пресечь восхваление насилия, в том числе через «отвратительные и ужасные» видеоигры, демонстрация насилия через которые стало «обычным делом».

Выступление американского лидера было посвящено очередному витку насилия, свидетелем которого стали американцы в минувшую субботу. В торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека, еще десятки пострадали. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Позже аналогичный инцидент произошел в районе Орегон в Дейтоне, в результате которого пострадали 27 человек и погибли десять.