Исполнительный директор оппозиционного движения «За права человека» Лев Пономарев открыто призвал проводить незаконные уличные акции в Москве, а также косвенно поддержал организацию массовых беспорядков.

«Правозащитник», обязанностью которого является соблюдение закона, открыто призвал к его нарушению. Предположительно, заявления Пономарева являются частью медийной кампании в поддержку незаконных митингов в Москве, поддерживаемой иностранными государствами.

Так, ранее посольство США публиковало сведения о местах сбора и маршруте незаконной акции, прошедшей в минувшую субботу. Пресс-секретарь американского диппредставительства активно комментировала итоги незаконного мероприятия. Таким образом возникает резонное предположение, что Пономарев отрабатывает заказ Вашингтона, призывая к беспорядкам в Москве.

США вмешиваются в деятельность других стран не напрямую, а через различные фонды и НКО. Некоторые из них не маскируют мотива, регулярно публикую отчеты. Так, к этим организациям относится фонд National Endowment for Democracy (NED), целью которого является призыв распространять демократию. Организация крайне избирательна в своих отчетах, не касаясь таких союзников США, как Саудовская Аравия.

Фондом спонсируется не только деятельность Пономарева, но и деятельность других представителей «оппозиции», таких как Леонид Волков. Последний прошел обучение в американском Йельском университете по программе World Fellows. Аналогичную программу ранее закончил блогер Алексей Навальный.

Недавние несанционированные митинги в Москве организовали провалившиеся кандидаты на выборы в Мосгордуму. Сторонники Навального (в числе которых - сторонница Навального Любовь Соболь) не были допущены до участия в выборах их-ха массовых подделок подписей, а также использования «подписей мертвецов».