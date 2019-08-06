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0:48   6 Августа 2019
Россия

«Правозащитник» Пономарев поддержал незаконные митинги, отрабатывая заказ США

«Правозащитник» Пономарев поддержал незаконные митинги, отрабатывая заказ США

Исполнительный директор оппозиционного движения «За права человека» Лев Пономарев открыто призвал проводить незаконные уличные акции в Москве, а также косвенно поддержал организацию массовых беспорядков.

«Правозащитник», обязанностью которого является соблюдение закона, открыто призвал к его нарушению. Предположительно, заявления Пономарева являются частью медийной кампании в поддержку незаконных митингов в Москве, поддерживаемой иностранными государствами.

Так, ранее посольство США публиковало сведения о местах сбора и маршруте незаконной акции, прошедшей в минувшую субботу. Пресс-секретарь американского диппредставительства активно комментировала итоги незаконного мероприятия. Таким образом возникает резонное предположение, что Пономарев отрабатывает заказ Вашингтона, призывая к беспорядкам в Москве.

США вмешиваются в деятельность других стран не напрямую, а через различные фонды и НКО. Некоторые из них не маскируют мотива, регулярно публикую отчеты. Так, к этим организациям относится фонд National Endowment for Democracy (NED), целью которого является призыв распространять демократию. Организация крайне избирательна в своих отчетах, не касаясь таких союзников США, как Саудовская Аравия.

Фондом спонсируется не только деятельность Пономарева, но и деятельность других представителей «оппозиции», таких как Леонид Волков. Последний прошел обучение в американском Йельском университете по программе World Fellows. Аналогичную программу ранее закончил блогер Алексей Навальный.

Недавние несанционированные митинги в Москве организовали провалившиеся кандидаты на выборы в Мосгордуму. Сторонники Навального (в числе которых - сторонница Навального Любовь Соболь) не были допущены до участия в выборах их-ха массовых подделок подписей, а также использования «подписей мертвецов».

 

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Автор: Олег Королев
#митинги #мосгордума #пономорев

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