Шесть машин столкнулись на внутренней стороне МКАД

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе столицы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы.

Собеседник агентства сообщил, что дорожная авария с участием шести автомашин произошла на 75-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (неподалеку от Химок). По предварительным данным, пострадали два человека.

В результате ДТП было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Выясняются обстоятельства инцидента.

ФАН публикует видео с места дорожной аварии. На видеозаписи видны смятые автомобили.