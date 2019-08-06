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0:19   6 Августа 2019
Россия

Шесть машин столкнулись на внутренней стороне МКАД

Шесть машин столкнулись на внутренней стороне МКАД

Шесть автомобилей столкнулись на внутренней стороне МКАД на северо-западе столицы, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб Москвы.

Собеседник агентства сообщил, что дорожная авария с участием шести автомашин произошла на 75-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (неподалеку от Химок). По предварительным данным, пострадали два человека.

В результате ДТП было перекрыто движение транспорта по четырем полосам из пяти. Выясняются обстоятельства инцидента.

ФАН публикует видео с места дорожной аварии. На видеозаписи видны смятые автомобили.

 

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Автор: Олег Королев
#дтп #мкад

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