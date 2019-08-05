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23:09   5 Августа 2019
Россия

Первый замглавы МЧС проводит заседание оперативного штаба в Ачинске

Первый замглавы МЧС проводит заседание оперативного штаба в Ачинске

Заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя главы МЧС РФ Александра Чуприяна проходит в понедельник вечером в Ачинске в связи с пожаром на складе боеприпасов под городом.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу спасательного ведомства. Как отмечается, дальнейшие шаги по ликвидации пожара на складе боеприпасов под Ачинском будут определены по результатам заседания штаба.

«Сейчас в Ачинске проводится заседание штаба под руководством первого заместителя главы МЧС РФ и губернатора. По результатам будут определены дальнейшие действия», - сообщил журналистам представитель пресс-службы МЧС.

Ранее сообщалось, что в связи с пожаром на складе боеприпасов под Ачинском к эвакуации готовят около 16 500 жителей расположенных поблизости населенных пунктов. Для приема такого количества людей специалисты развернули 16 пунктов временного размещения. Также сообщалось, что МЧС открыло телефон горячей линии для информирования жителей Красноярского края о ситуации с пожаром на складе боеприпасов.

По последним данным, при взрывах под Ачинском пострадали девять человек.

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Автор: Александр Люблинский
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