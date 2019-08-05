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Самолет British Airways экстренно сел в Валенсии из-за задымления салона

Самолет British Airways экстренно сел в Валенсии из-за задымления салона

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22:36   5 Августа 2019
Весь мир

Самолет British Airways экстренно сел в Валенсии из-за задымления салона

Самолет British Airways экстренно сел в Валенсии из-за задымления салона

Экстренную посадку в аэропорту Валенсии совершил в понедельник вечером лайнер авиакомпании British Airways, выполнявший рейс BA422 их Лондона в Валенсию.

Как сообщает британское издание Daily Mirror, причиной приземления стало задымление салона самолета. Пассажиры покинули салон при помощи надувных трапов. Информации о пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало.

При этом люди выкладывают в социальных сетях фотографии, на которых видно, что салон самолета практически полностью затянут дымом.

Несколько пожарных машин дежурили на взлетном поле в аэропорту в момент аварийной посадки борта.

Причина задымления к настоящему моменту не называется. Подробности происшествия уточняются.

 

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Автор: Александр Люблинский
#самолет #чп #весь мир

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