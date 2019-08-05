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  Композитор Сергей Березин умер на 82-м году жизни

 Композитор Сергей Березин умер на 82-м году жизни
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22:18   5 Августа 2019
Россия

 Композитор Сергей Березин умер на 82-м году жизни

 Композитор Сергей Березин умер на 82-м году жизни

Авто песен «Может я тебя выдумал» и «Снег кружится», композитор Сергей Березин скончался в понедельник 5 августа в возрасте 81 года.

Об этом сообщила поэтесса Лариса Рубальская на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля «Пламя». Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек», - написала Рубальская.

Также она добавила, что благодарна судьбе за то, что Сергей Березин на протяжении долгих лет был ей надежным другом, и без него ей будет очень горько.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #композитор

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